Куница: на льду мы с Косторной настолько знаем друг друга, что это порой даже мешает

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Алёной Косторной, высказался о взаимопонимании на льду.

«Понятно, что мы устаём, особенно в период высоких физических нагрузок, — оба на нервах. На льду мы настолько знаем друг друга, что это даже порой мешает. Периодически, конечно, устаём от друг друга. Врать не буду», — цитирует Куницу «Матч ТВ».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее Траньков рассказал, как Косторная нагрубила ему на тренировке.