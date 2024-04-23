Ещенко считает, что Слишкович может повторить путь Карреры в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Может ли Слишкович повторить путь Карреры? А почему бы и нет? Всё может быть. Ему сейчас выпал такой случай. Он знает команду и игроков. Может быть, у него есть своё видение и мнение, кого ставить и как. Результат доказывает всё сам по себе», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.