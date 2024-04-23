RTL: первое судебное заседание по поводу экстрадиции Промеса состоится в Дубае 2 мая

Стала известна дата первого судебного заседания по делу об экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Как сообщает RTL, первое судебное заседание по поводу экстрадиции в Нидерланды футболиста состоится 2 мая.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее в прокуратуре Амстердама не стали раскрывать, как меняется ситуация с Промесом.