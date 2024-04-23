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Куница: у всех прошлых моих девушек не было ничего того, что есть у Косторной

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Фигурист Георгий Куница высказался о взаимоотношениях с супругой Алёной Косторной.
Куница: у всех прошлых моих девушек не было ничего того, что есть у Косторной
  • РИА Новости

«У всех прошлых моих девушек не было ничего того, что есть у Алёны. У них не было той невероятной заботы, которую Алёна проявляет ко мне. У них не было тех качеств и талантов, которые есть у моей жены», — цитирует Куницу «Матч ТВ».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место. Георгий и Алёна поженились в августе.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Ранее Куница рассказал о взаимопонимании на льду с Косторной.

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