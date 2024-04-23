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Глушаков рассказал, как поступил бы с Промесом на месте руководства «Спартака»

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Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков высказал мнение касательно ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Глушаков рассказал, как поступил бы с Промесом на месте руководства «Спартака»
  • РИА Новости

«Что бы я сделал с Промесом на месте «Спартака»? Сначала поддержать, потому что, во-первых, это легенда «Спартака», во-вторых, это действующий топ-футболист, который помогает клубу. И если я не могу осилить это всё, и по закону его сажают, конечно, расторгнуть контракт и, может, даже оштрафовать его на определённую сумму денег», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала Nobel.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее в прокуратуре Амстердама не стали раскрывать, как меняется ситуация с Промесом.

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