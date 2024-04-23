RT в Telegram
Подпишись

Винер назвала причину смерти личного тренера гимнастки Кудрявцевой

Короткая ссылка
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о смерти тренера Елены Карпушенко.
Винер назвала причину смерти личного тренера гимнастки Кудрявцевой
  • РИА Новости

«Причина смерти: долгая, продолжительная болезнь, как обычно это бывает», — цитирует Винер «Спорт-Экспресс».

23 апреля стало известно, что ушла из жизни заслуженный тренер России по художественной гимнастике Карпушенко.

Она была личным тренером Яны Кудрявцевой, самой юной абсолютной чемпионки мира (2013, 2014, 2015), многократной чемпионки Европы и серебряного призёра Олимпийских игр — 2016 в Рио. Также работала с Александрой Ермаковой, Алиной Ермоловой, Ангелиной Юшковой, Татьяной Курбаковой.

Ранее Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить