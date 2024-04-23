Винер назвала причину смерти личного тренера гимнастки Кудрявцевой

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о смерти тренера Елены Карпушенко.

«Причина смерти: долгая, продолжительная болезнь, как обычно это бывает», — цитирует Винер «Спорт-Экспресс».

23 апреля стало известно, что ушла из жизни заслуженный тренер России по художественной гимнастике Карпушенко.

Она была личным тренером Яны Кудрявцевой, самой юной абсолютной чемпионки мира (2013, 2014, 2015), многократной чемпионки Европы и серебряного призёра Олимпийских игр — 2016 в Рио. Также работала с Александрой Ермаковой, Алиной Ермоловой, Ангелиной Юшковой, Татьяной Курбаковой.

Ранее Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой.