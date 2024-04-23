Радимов: против «Спартака» армейцы подтянут молодёжь и Набабкина

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, как ЦСКА будет решать вопрос с составом на матч 26-го тура со «Спартаком».

«Я с трудом представляю, как ЦСКА может выбраться из этого. Ну есть Кисляк, Глебов, Рядно, Лукин… А у них есть другие варианты? Нет. И Набабкин железно выйдет в стартовом составе. Но лучше пускай он сыграет 90 минут, чем Роша на 18-й уйдёт, правильно?» — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Встреча пройдёт 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«Спартак» в настоящий момент идёт четвёртым в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА с 37 баллами занимает шестое место.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.