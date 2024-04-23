Бышовец: расширение РПЛ не принесёт пользы

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение касательно расширения РПЛ.

«Думаю, что увеличение лиги при нашем календаре и играми в Кубке России будет большой нагрузкой. У нас нет цельного спортивного игрового цикла. Есть два-три подготовительных периода, что создаёт проблемы для иностранных игроков. Это сказывается на подготовке. Расширение РПЛ не принесёт пользы», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

В 2022 году «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Ранее Орлов выступил за расширение РПЛ до 18 команд.