Орлов выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поддерживает решение о расширении РПЛ до 18 команд.

«Расширяемся? Ну я за и приглашаю к дискуссии. Европейских турниров нет. Эти команды, они все состоятельные. У нас же были трагедии, там что команды вылетали. А эти показывают качество игры. Народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

В 2022 году «Урал» предложил расширить число команд в сезоне-2023/24 с 16 до 18. Обсуждаемый формат предполагал, что по итогам сезона-2022/23 будут проведены стыковые матчи двух последних мест чемпионата России с третьим и четвёртым местами в ФНЛ.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказал мнение, что нужно «Динамо» для победы в следующем сезоне РПЛ.