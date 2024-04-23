Боец UFC Алексеева — об инциденте с мужчиной: одних извинений мало

Боец UFC Ирина Алексеева рассказала о конфликте с мужчиной, который чуть не сбил её, когда она каталась на велосипеде.

«Сейчас находимся в полиции, он задержан. Одних извинений тут мало. Я просто ехала на велосипеде и не понимаю, откуда эта ненависть», — цитирует Алексееву ТАСС.

21 апреля уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах.

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о конфликте уроженца Таджикистана и бойца UFC Алексеевой.