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Боец UFC Алексеева — об инциденте с мужчиной: одних извинений мало

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Боец UFC Ирина Алексеева рассказала о конфликте с мужчиной, который чуть не сбил её, когда она каталась на велосипеде.
Боец UFC Алексеева — об инциденте с мужчиной: одних извинений мало
  • Gettyimages.ru

«Сейчас находимся в полиции, он задержан. Одних извинений тут мало. Я просто ехала на велосипеде и не понимаю, откуда эта ненависть», — цитирует Алексееву ТАСС.

21 апреля уроженец Таджикистана пытался наехать на автомобиле на девушек, которые катались на велосипедах. 

Председатель СК Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о конфликте уроженца Таджикистана и бойца UFC Алексеевой.

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