RT в Telegram
Подпишись

«Ростов» продлил контракт с Песьяковым

Короткая ссылка
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что вратарь Сергей Песьяков продлит контракт с клубом.

«Сергея всё устроило, нас всё устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги. Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», — цитирует Рыскина РИА Новости.

В текущем сезоне Песьяков сыграл за команду 24 матча, семь из которых отыграл на ноль. Действующий контракт 35-летнего голкипера рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить