«Ростов» продлил контракт с Песьяковым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что вратарь Сергей Песьяков продлит контракт с клубом.

«Сергея всё устроило, нас всё устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги. Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», — цитирует Рыскина РИА Новости.

В текущем сезоне Песьяков сыграл за команду 24 матча, семь из которых отыграл на ноль. Действующий контракт 35-летнего голкипера рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ.