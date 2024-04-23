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Радимов: насколько я знаю, у спортдира «Спартака» в списке нет российских тренеров

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на информацию о возможном назначении наставника «Пари НН» Сергея Юрана на пост главного тренера «Спартака».
Радимов: насколько я знаю, у спортдира «Спартака» в списке нет российских тренеров
  • РИА Новости

«Юрану надо думать не о том, как перейти в «Спартак», а о том, как сохранить «Пари НН» прописку в РПЛ. Но вообще он может попасть в сферу интересов «Спартака». Но, насколько я знаю, у Амарала в списке россиян нет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.

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