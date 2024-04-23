Выступления танцоров на турнире в Петербурге отменены, у фигуриста найдена кишечная инфекция

Соревнования взрослых танцевальных дуэтов на турнире в Санкт‑Петербурге отменены.

Елена Соколова, тренер Егора Петрова, выступающего в танцах с Алисой Абдуллиной, сообщила «Матч ТВ», что фигурист снялся с турнира из-за кишечной инфекции. Затем стало известно, что отменили все выступления танцоров.

«Мы сняли дуэт с соревнований, предоставив справку от врача. И как‑то сложилось, что остальным танцорам турнир не нужен», — отметила она.

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