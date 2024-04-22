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Селюк оценил шансы Тюкавина уехать в Европу в летнее трансферное окно

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Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

«Тюкавин — хороший нападающий. Константин мог бы перейти куда-либо, но он только что переподписал контракт с «Динамо». Поэтому я не думаю, что летом он переедет в Европу. Если бы он не переподписался, то за полгода до конца соглашения «Динамо» бы его отпустило», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 13 мячей и сделал девять результативных передач в 31 матче за московский клуб.

Ранее «Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ.

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