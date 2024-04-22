Терещенко: посмотрим, как «Металлург» будет доводить дело до победы

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказал мнение о победе «Металлурга» над «Локомотивом» в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ.

«Локомотив» играл здорово, но просто не забил. Серия не закончилась, всё продолжается. Будем следить, как «Металлург» будет доводить дело до победы, а «Локомотив» выбираться из этой ситуации. Ничего ещё не решено», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе ярославского клуба отличился Георгий Иванов. У магнитогорского клуба шайбы забросили Дмитрий Силантьев и Александр Петунин.

Таким образом, «Металлург» утроил преимущество в серии — 3-0. Четвёртый матч серии состоится в Ярославле и пройдёт 24 апреля.

Ранее трофей Кубка Гагарина привезли к мемориалу на месте гибели «Локомотива» перед матчем финала КХЛ в Ярославле.