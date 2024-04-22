Медведева отреагировала на слова Тарасовой о завершении спортивной карьеры

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о ситуации касательно своей спортивной карьеры.

«Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем. Рада была бы, наверное, сама об этом сказать. Я из спорта никуда не уходила. Катаюсь в шоу, катаюсь в спектаклях. Приходите посмотреть, как я катаюсь в фигурном катании», — цитирует Медведеву News.ru.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

С 2020 года спортсменка не выступает на соревнованиях, но участвует в ледовых шоу и занимается своими проектами на YouTube.

Ранее Медведева заявила, что больше зарабатывает на рекламе, чем на фигурном катании.