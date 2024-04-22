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Хомуха: матч со «Спартаком» — шанс для молодых игроков ЦСКА зарекомендовать себя

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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о матче со «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«ЦСКА будет непросто справиться с потерей трёх ключевых футболистов в матче со «Спартаком». Несомненно, такой матч является шансом зарекомендовать себя для всех молодых футболистов и тех игроков, которые находятся в ротации, если их поставят в основу», — цитирует Хомуху «Чемпионат».

Встреча 25-го тура с «Ахматом» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».

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