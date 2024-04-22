Мамиашвили: занимаемся ситуацией Садулаева

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации вокруг Абдулрашида Садулаева.

«Занимаемся ситуацией Садулаева. Мы отправили материалы, есть определённая процедура, так что пока никаких изменений нет. Без сильнейших борцов мы не должны присутствовать на Олимпийских играх. Должны участвовать самые достойные», — цитирует Мамиашвили «Матч ТВ».

4 апреля в ФСБР сообщили, что МОК не допустил Садулаева к участию в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который прошёл с 5 по 7 апреля.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее американский борец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже.