Игрок «Оренбурга» Башич: под руководством Деограсии мы работаем как одна семья

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о работе с тренером Давидом Деограсией.

«Все довольны тем, что он делает и как работает. Мы бьёмся все вместе, как одна семья. Он не мягкий тренер, но и не агрессивный. У него непростые тренировки, но мне это нравится, так как я люблю тяжёлый труд», — приводит слова Башича Metaratings.

Напомним, что 22 августа стало известно об отставке чеха Иржи Ярошика. Новым тренером «Оренбурга» был назначен испанец Давид Деограсия.

«Оренбург» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Деограсия прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.