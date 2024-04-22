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Игрок «Оренбурга» Башич: под руководством Деограсии мы работаем как одна семья

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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о работе с тренером Давидом Деограсией.
Игрок «Оренбурга» Башич: под руководством Деограсии мы работаем как одна семья
  • РИА Новости

«Все довольны тем, что он делает и как работает. Мы бьёмся все вместе, как одна семья. Он не мягкий тренер, но и не агрессивный. У него непростые тренировки, но мне это нравится, так как я люблю тяжёлый труд», — приводит слова Башича Metaratings.

Напомним, что 22 августа стало известно об отставке чеха Иржи Ярошика. Новым тренером «Оренбурга» был назначен испанец Давид Деограсия.

«Оренбург» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. 

Ранее Деограсия прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.

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