Салихова: Карпин матч жизни проиграл, теперь ещё сезон в «Ростове» будет

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе столичного клуба над «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России.

«Слишковича с важнейшей эмоциональной победой. Карпин — это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь ещё сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Накануне «Спартак» в гостях разгромил «Ростов». Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, красно-белые набрали 38 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Хесус Медина заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Ростовом» в РПЛ.