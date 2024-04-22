Железняков — о приостановивших карьеру фигуристках: они водят за нос фанатов

Хореограф Алексей Железняков раскритиковал приостановивших карьеру фигуристок, которые не объявляют о её завершении.

«Это двоякая история. Фигуристы просто водят за нос своих фанатов, в то время как участвуют в шоу и рекламах. Надо признаться в том, что сейчас я хочу заниматься другими вещами», — цитирует Железнякова Metaratings.

В настоящий момент о приостановке в карьере объявили олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, серебряные призёрки Игр Евгения Медведева и Александра Трусова. От соревнований также временно отказалась чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Ранее Железняков оценил риски от возможной легализации сальто в фигурном катании.