Железняков оценил риски от возможной легализации сальто в фигурном катании

Хореограф Алексей Железняков прокомментировал то, что Международный союз конькобежцев (ISU) может убрать сальто из списка запрещённых элементов.

«Лёд — это не мягкие маты, он ошибок не прощает. Для зрелищности — да, плюс, в опасности — минус. Решать спортивным чиновникам. Главное, чтобы был грамотный подход», — цитирует Железнякова Metaratings.

6 апреля стало известно, что ISU может разрешить сальто в фигурном катании. На данный момент исполнение сальто в программах наказывается двумя штрафными баллами.

На чемпионате Европы в январе француз Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы исполнил сальто и смог завоевать золотую медаль.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что разрешение сальто в фигурном катании чревато травматизмом.