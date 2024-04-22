Семак: «Зенит» меньше всех пропускает, больше всех забивает
- РИА Новости
«Как отношусь к тому, что у «Зенита» семь голов в семи матчах? Нормально. Главное — набирать очки. Мы меньше всех пропускаем, больше всех забиваем, никаких проблем», — приводятся слова Семака на сайте клуба.
После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на четыре балла. Тройку лучших замыкает «Динамо» (41).
Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» ещё сможет бороться за медали РПЛ.