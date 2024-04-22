Семак: «Зенит» меньше всех пропускает, больше всех забивает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру санкт-петербургской команды во второй половине сезона-2023/24.

«Как отношусь к тому, что у «Зенита» семь голов в семи матчах? Нормально. Главное — набирать очки. Мы меньше всех пропускаем, больше всех забиваем, никаких проблем», — приводятся слова Семака на сайте клуба.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на четыре балла. Тройку лучших замыкает «Динамо» (41).

Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» ещё сможет бороться за медали РПЛ.