Федун считает, что «Спартак» ещё сможет бороться за медали РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил перспективы московской команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Учитывая, как безобразно выглядят остальные соперники, в том числе и «Зенит», «Спартак» может зацепиться за медали. Всё в его ногах», — цитирует Федуна СЭ.

Накануне «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, красно-белые набрали 38 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Хесус Медина заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Ростовом» в РПЛ.