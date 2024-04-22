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Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги

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Юрист Илья Прокофьев высказался о ситуации с защитником московского «Спартака» Леоном Классеном.
Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги
  • Gettyimages.ru

«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счёт либо за рубеж, либо на подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют», — цитирует юриста «СЭ».

Он добавил, что игрок может обратиться к банку, который не проверил подозрительность операции. По его словам, банк может возместить ущерб за ненадлежащее предоставление услуг.

По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.

Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

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