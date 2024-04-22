Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги

Юрист Илья Прокофьев высказался о ситуации с защитником московского «Спартака» Леоном Классеном.

«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счёт либо за рубеж, либо на подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют», — цитирует юриста «СЭ».

Он добавил, что игрок может обратиться к банку, который не проверил подозрительность операции. По его словам, банк может возместить ущерб за ненадлежащее предоставление услуг.

По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.

Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.