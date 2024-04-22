Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги
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«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счёт либо за рубеж, либо на подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют», — цитирует юриста «СЭ».
Он добавил, что игрок может обратиться к банку, который не проверил подозрительность операции. По его словам, банк может возместить ущерб за ненадлежащее предоставление услуг.
По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.
Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею.
Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.