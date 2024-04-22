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Защитник «Спартака» Чернов: думаю, Слишковича надо оставить

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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, стоит ли оставить Владимира Слишковича во главе московской команды.
Защитник «Спартака» Чернов: думаю, Слишковича надо оставить
  • РИА Новости

«Думаю, каждый из ребят скажет, что нам очень комфортно сейчас. Хороший футбол показываем, результат хороший сейчас. Поэтому я думаю, что да», — цитирует игрока СЭ.

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.

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