Защитник «Спартака» Чернов: думаю, Слишковича надо оставить

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, стоит ли оставить Владимира Слишковича во главе московской команды.

«Думаю, каждый из ребят скажет, что нам очень комфортно сейчас. Хороший футбол показываем, результат хороший сейчас. Поэтому я думаю, что да», — цитирует игрока СЭ.

«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.