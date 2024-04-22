Жулин: произвольные программы ведущих дуэтов готовы на 97%

Заслуженный тренер по фигурному катанию России Александр Жулин рассказал о подготовке своих учеников к следующему сезону.

«Произвольные программы у Степановой и Букина, а также Худайбердиевой с Базиным готовы на 97%. Что касается ритм-танца, то с ним ещё не начинали, хотя музыку обе пары уже выбрали», — цитирует Жулин ТАСС.

Он добавил, что сейчас нужно ознакомиться с правилами постановки ритм-танца.

9 октября 2023 года ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Камила Валиева призналась, что с совершеннолетием её поздравят на всю Россию.