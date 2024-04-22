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Мостовой: «Спартак» не привык побеждать так крупно — верните Абаскаля

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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Ростовом».
Мостовой: «Спартак» не привык побеждать так крупно — верните Абаскаля
  • РИА Новости

«Спартак» не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. Красно-белые начали давить с первых минут и забили хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин», — цитирует Мостового «Чемпионат».

«Спартак» в гостях разгромил «Ростов» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, красно-белые набрали 38 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» ещё сможет бороться за медали РПЛ.

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