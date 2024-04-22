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Источник: игрок «Спартака» Классен стал жертвой мошенников и потерял 900 тыс. рублей

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Защитник московского «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенников, переведя 900 тыс. рублей неизвестным лицам.
Источник: игрок «Спартака» Классен стал жертвой мошенников и потерял 900 тыс. рублей
  • Gettyimages.ru

По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.

Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею. 

В нынешнем сезоне защитник провёл десять матчей за команду во всех турнирах, отметился двумя голами и результативной передачей.

Ранее Владимир Слишкович заявил, что игроки «Спартака» должны увидеть, что могут победить каждую команду в России.

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