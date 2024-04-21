Слишкович: игроки «Спартака» должны увидеть, что могут победить каждую команду в России
«Был уверен, что мы проведем хорошую игру, но ребята сделали свою работу и заслужили эту победу. Просто они должны сейчас увидеть, что могут обыграть каждую команду в России, если отдаются на 100%», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».
Встреча, проходившая в Ростове, завершилась со счётом 5:1 в пользу москвичей.
«Спартак» набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе ростовчан 34 очка и восьмая позиция.
Ранее Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Спартака».