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Канчельскис: вдруг завтра «Зенит» начнёт всем подряд проигрывать

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, почему нужно дождаться окончания сезона-2023/24 для определения лучших игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Канчельскис: вдруг завтра «Зенит» начнёт всем подряд проигрывать
  • РИА Новости

«На финише сезона может что-то сломаться или дать сбой. Для выводов нужно дождаться концовки. Вдруг завтра «Зенит» начнёт всем проигрывать, а другая команда — у всех выигрывать. Это ведь футбол», — цитирует Канчельскиса Betonmobile.

После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на четыре балла. Тройку лучших замыкает «Динамо» (41).

Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» ещё сможет бороться за медали РПЛ.

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