Канчельскис: вдруг завтра «Зенит» начнёт всем подряд проигрывать
- РИА Новости
«На финише сезона может что-то сломаться или дать сбой. Для выводов нужно дождаться концовки. Вдруг завтра «Зенит» начнёт всем проигрывать, а другая команда — у всех выигрывать. Это ведь футбол», — цитирует Канчельскиса Betonmobile.
После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на четыре балла. Тройку лучших замыкает «Динамо» (41).
Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» ещё сможет бороться за медали РПЛ.