Андреева вылетела из топ-100 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Екатерина Александрова — 16-я, Людмила Самсонова — 17-я, Вероника Кудерметова — 19-я.

Эрика Андреева вылетела из топ-100 и теперь занимает 102-ю позицию.

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. На второй позиции — белоруска Арина Соболенко. Тройку замыкает Кори Гауфф из США.

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин потерял четыре позиции в рейтинге ATP.