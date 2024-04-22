Сафиуллин потерял четыре позиции в рейтинге ATP
Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий четвёртое место. Андрей Рублёв продолжает занимать восьмую строчку, а Карен Хачанов — 17-ю.
Роман Сафиуллин опустился с 38‑й на 42‑ю позицию в рейтинге, а Аслан Карацев — с 45-й на 48-ю.
Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.
Ранее сообщалось, что Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР.