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Сафиуллин потерял четыре позиции в рейтинге ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде.

Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев, занимающий четвёртое место. Андрей Рублёв продолжает занимать восьмую строчку, а Карен Хачанов — 17-ю.

Роман Сафиуллин опустился с 38‑й на 42‑ю позицию в рейтинге, а Аслан Карацев — с 45-й на 48-ю.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович. На второй позиции расположился итальянец Янник Синнер. Третий — испанец Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Рублёв потерял две позиции в рейтинге АТР.

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