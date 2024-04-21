RT в Telegram
Подпишись

17 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в первом матче плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Флорида» одержала победу над «Тампой» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
17 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в первом матче плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Сэм Рейнхарт, Картер Верхаге и Мэттью Ткачук. У «Тампы» отличились Брэндон Хэгел и Стивен Стэмкос.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков по своим воротам.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

Следующий матч между командами состоится 24 апреля.

Ранее сообщалось, что два очка Евгения Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить