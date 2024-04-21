17 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу» в первом матче плей-офф НХЛ

«Флорида» одержала победу над «Тампой» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Сэм Рейнхарт, Картер Верхаге и Мэттью Ткачук. У «Тампы» отличились Брэндон Хэгел и Стивен Стэмкос.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков по своим воротам.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 25 сейвов.

Следующий матч между командами состоится 24 апреля.

Ранее сообщалось, что два очка Евгения Кузнецова помогли «Каролине» выиграть у «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ.