«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» победил «Ковентри» в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3.

В составе МЮ забили Скотт Мактоминей (23-я минута), Гарри Магуайр (45 + 1) и Бруну Фернандеш (58-я). У «Ковентри» отличились Эллис Симмс (71-я), Каллум О'Харе (79-я) и Хаджи Райт (90 + 5).

В серии пенальти сильнее оказались игроки «Юнайтед».

В финале МЮ сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 25 мая.

Ранее сообщалось, что некоторые клубы готовы бойкотировать матчи Кубка Англии из-за смены формата.