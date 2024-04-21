Деограсия — о поражении от «Зенита»: доволен тем, как сегодня сыграла команда

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о поражении от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.

«Я очень доволен тем, как сегодня сыграла команда. Мы создавали очень много моментов у ворот соперника. Сейчас я немного расстроен, так как мы поняли, что с такой игрой можно было рассчитывать минимум на ничью. Мы выполнили наш план», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Клаудиньо (23-я минута).

Таким образом, «Зенит» набрал 50 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Оренбург» (26) располагается на 12-й строчке.

Ранее «Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ.