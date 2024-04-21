Хотулёв: «Оренбург» наиграл на ничью в матче с «Зенитом», обидное поражение
- РИА Новости
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«Я сказал в перерыве, что мы были готовы играть вторым номером. Пропустили, но во втором тайме смогли переломить. Не скажу, что мы совсем заслуживали проиграть. Как минимум на ничью мы наиграли. Обидно», — цитирует Хотулёва «Чемпионат».
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Клаудиньо (23-я минута).
Таким образом, «Зенит» набрал 50 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Оренбург» (26) располагается на 12-й строчке.
Ранее «Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ.