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Хотулёв: «Оренбург» наиграл на ничью в матче с «Зенитом», обидное поражение

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Защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв высказался о поражении от «Зенита» в матче 25-го тура чемпионата России.
Хотулёв: «Оренбург» наиграл на ничью в матче с «Зенитом», обидное поражение
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Я сказал в перерыве, что мы были готовы играть вторым номером. Пропустили, но во втором тайме смогли переломить. Не скажу, что мы совсем заслуживали проиграть. Как минимум на ничью мы наиграли. Обидно», — цитирует Хотулёва «Чемпионат».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Клаудиньо (23-я минута).

Таким образом, «Зенит» набрал 50 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Оренбург» (26) располагается на 12-й строчке.

Ранее «Динамо» разгромило «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ.

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