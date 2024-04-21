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Семак — о победе над «Оренбургом»: второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ.
Семак — о победе над «Оренбургом»: второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Во втором тайме меньше стали мяч контролировать, стали гораздо больше ошибаться, от этого пошла нервозность. Слишком много ошибались в простейших передачах, позволяли создать много моментов. Второй тайм не получился у нас, вышел очень нервным, исходя из такого скользкого счёта», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» набрал 50 очков и остался на первом месте в турнирной таблице. «Оренбург» (26) располагается на 12-й строчке.

Ранее Семак прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с поста наставника «Спартака».

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