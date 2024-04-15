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Семак — об Абаскале: тренер должен быть готов к увольнению в любой момент

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с поста наставника «Спартака».
Семак — об Абаскале: тренер должен быть готов к увольнению в любой момент
  • Gettyimages.ru

«Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».

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