Семак — об Абаскале: тренер должен быть готов к увольнению в любой момент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с поста наставника «Спартака».

«Это дело руководства «Спартака» — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».