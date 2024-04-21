Смагин: перед последним туром Турнира претендентов расклад для Непомнящего крайне проблематичен

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что у Яна Непомнящего минимальные шансы на победу в Турнире претендентов — 2024.

«Второй круг у Яна совсем не заладился. Практически во всех партиях у него были проблемы с дебютом. Перед последним туром расклад для Яна крайне проблематичен. Он ещё не потерял шанс на победу, учитывая, что Каруане для успеха также надо играть с ним на победу», — приводит слова Смагина РИА Новости.

В заключительном туре Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной. Россиянин, Накамура и Каруана имеют по восемь баллов в общем зачёте. Лидирует Гукеш Доммараджу (8,5).

Ранее Рязанцев поделился мнением о матче Яна Непомнящего с французом Алирезой Фируджей.