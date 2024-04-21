RT в Telegram
Подпишись

Смагин: перед последним туром Турнира претендентов расклад для Непомнящего крайне проблематичен

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что у Яна Непомнящего минимальные шансы на победу в Турнире претендентов — 2024.
Смагин: перед последним туром Турнира претендентов расклад для Непомнящего крайне проблематичен
  • AFP
  • © Giuseppe CACACE

«Второй круг у Яна совсем не заладился. Практически во всех партиях у него были проблемы с дебютом. Перед последним туром расклад для Яна крайне проблематичен. Он ещё не потерял шанс на победу, учитывая, что Каруане для успеха также надо играть с ним на победу», — приводит слова Смагина РИА Новости.

В заключительном туре Непомнящий сыграет с Фабиано Каруаной. Россиянин, Накамура и Каруана имеют по восемь баллов в общем зачёте. Лидирует Гукеш Доммараджу (8,5).

Ранее Рязанцев поделился мнением о матче Яна Непомнящего с французом Алирезой Фируджей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить