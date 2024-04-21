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Рязанцев: Непомнящий перемудрил в матче с Фируджей на Турнире претендентов

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Международный гроссмейстер Александр Рязанцев поделился мнением о матче Яна Непомнящего с французом Алирезой Фируджей в 13-м туре Турнира претендентов, который проходит в Торонто.

«Ян мог продолжить играть вперёд и уверенно, но мне кажется, что перемудрил. Были лишние движения, был шанс добиться успеха. Но в целом, ничего не потеряно, всё теперь решится в последнем туре, потому что лидеры играют между собой», – сказал Рязанцев Metaratings.ru.

По его словам, поведение Гукеша Доммараджу, который с 8,5 очка стал единоличным лидером, в последнем туре является непредсказуемым.

В активе российского гроссмейстера восемь очков и он разделяет вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Фабиано Каруаной.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов

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