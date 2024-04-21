Щербакова: немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что скоро вернусь к насыщенной жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своей реабилитации после операции.

«Можете за меня не переживать, у меня все хорошо. Конечно, немножко устала сидеть на одном месте, но уверена, что совсем скоро я снова вернусь к своей насыщенной жизни. Потому что терпение на моем хобби у меня, честно говоря, уже заканчивается», — сказала Щербакова в Telegram-канале.

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине. В настоящий момент она восстанавливается после операции на голеностопе.

Ранее Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию.