Грушевский призвал ЦСКА извиниться за поражение от «Ахмата»

Актёр Михаил Грушевский высказался о поражении ЦСКА от «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ.

«Вообще у ЦСКА ровным счётом ничего вчера не было. Это просто показательный провал. По-другому этот матч невозможно расценивать. Как по мне, вся команда должна извиниться за этот матч», — цитирует Грушевского «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Таким образом, грозненский клуб набрал 23 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА (37) располагается на пятой строчке.

Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».