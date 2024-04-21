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Мишина: пока трудно сказать, когда Семененко вернётся к тренировкам после травмы

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Заслуженный тренер России Татьяна Мишина высказалась о возвращении фигуриста Евгения Семененко после травмы.
Мишина: пока трудно сказать, когда Семененко вернётся к тренировкам после травмы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас межсезонье, пока полностью не восстановится, будет продолжать лечиться. Ничего страшного нет, но пока перерыв. Пока трудно сказать, когда вернётся к тренировкам. Это будет зависеть от его ощущений — как нога. Сроки определять не стоит», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

Фигурист пропустил мероприятие в Санкт-Петербурге из-за травмы. Он повредил голеностоп при попытке исполнения четверного акселя. Позже стало известно, что Семененко после восстановления от травмы выступит на шоу Тутберидзе в Москве.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова прокомментировала травму Семененко во время исполнения четверного акселя.

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