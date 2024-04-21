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Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Игнашевич

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Российский тренер Александр Тарханов высказал мнение, кто должен возглавить ЦСКА в будущем.
Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Игнашевич
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я удивился результатам «Балтики»: матч с «Ахматом», с «Крыльями Советов». Думал, что «Крылья» хотя бы одно очко отберут у «Балтики». Сейчас в ЦСКА нормально работает Федотов, но в будущем Игнашевич должен возглавить армейцев», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Как сообщает Legalbet, Владимир Федотов будет уволен, если армейцы не попадут в тройку по итогам сезона РПЛ.

На данный момент ЦСКА с 37 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Контракт Федотова с армейским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Федотов заявил, что в ЦСКА готовятся к уходу Акинфеева.

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