Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Игнашевич
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«Я удивился результатам «Балтики»: матч с «Ахматом», с «Крыльями Советов». Думал, что «Крылья» хотя бы одно очко отберут у «Балтики». Сейчас в ЦСКА нормально работает Федотов, но в будущем Игнашевич должен возглавить армейцев», — цитирует Тарханова «Чемпионат».
Как сообщает Legalbet, Владимир Федотов будет уволен, если армейцы не попадут в тройку по итогам сезона РПЛ.
На данный момент ЦСКА с 37 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Контракт Федотова с армейским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Ранее Федотов заявил, что в ЦСКА готовятся к уходу Акинфеева.