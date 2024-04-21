В Турции сообщили, что тренер «Галатасарая» Бурук не променяет клуб на «Спартак»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук может возглавить «Спартак».

«Нет, это невозможно. Он не променяет «Галатасарай» на «Спартак». На 99% Бурук продолжит работу в клубе. Один процент мы оставляем на то, что он окажется в итальянском чемпионате», — цитирует Озджана «Спорт-Экспресс».

По информации Yeni Asir, красно-белые предлагают 50-летнему специалисту из Турции контракт с зарплатой €2,5 млн в год до вычета налогов.

Отмечается, что турок попросил время на раздумья, однако позитивно отнёсся к поступившему предложению со стороны российского клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука.