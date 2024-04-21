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В Турции сообщили, что тренер «Галатасарая» Бурук не променяет клуб на «Спартак»

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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук может возглавить «Спартак».

«Нет, это невозможно. Он не променяет «Галатасарай» на «Спартак». На 99% Бурук продолжит работу в клубе. Один процент мы оставляем на то, что он окажется в итальянском чемпионате», — цитирует Озджана «Спорт-Экспресс».

По информации Yeni Asir, красно-белые предлагают 50-летнему специалисту из Турции контракт с зарплатой €2,5 млн в год до вычета налогов.

Отмечается, что турок попросил время на раздумья, однако позитивно отнёсся к поступившему предложению со стороны российского клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука.

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