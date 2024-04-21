В Турции сообщили, что тренер «Галатасарая» Бурук не променяет клуб на «Спартак»
«Нет, это невозможно. Он не променяет «Галатасарай» на «Спартак». На 99% Бурук продолжит работу в клубе. Один процент мы оставляем на то, что он окажется в итальянском чемпионате», — цитирует Озджана «Спорт-Экспресс».
По информации Yeni Asir, красно-белые предлагают 50-летнему специалисту из Турции контракт с зарплатой €2,5 млн в год до вычета налогов.
Отмечается, что турок попросил время на раздумья, однако позитивно отнёсся к поступившему предложению со стороны российского клуба.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука.