Семшов — о наводнении в Орске: люди стараются не показывать своё горе

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов с гуманитарной помощью приехал в Орск, который пострадал из-за наводнения в результате паводка на реке Урал.

«Увидеть своими глазами всё-таки отличается от того, что пишут и показывают: сам ощущаешь масштаб бедствия и насколько пострадали люди. Они не теряют оптимизм и выглядят спокойно, хотя внутри переживают... Человек лишился вещей, лишился жилья, но старается держаться мужественно, не показывая горе», — сказал Семшов Sport24.

Он отметил, что в подобных ситуациях страна должна сплотиться и оказать людям помощь.

Также Семшов рассказал про повреждённые спортивные объекты инфраструктуры и выразил надежду, что их визит поможет исправить ситуацию.

«В таком небольшом городе дети должны заниматься спортом и зимой, и летом», — резюмировал он.

Напомним, что 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал.

9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

Ранее сообщалось, что глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв прибыл в Оренбург с гуманитарной помощью.