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Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»

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Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о игре вратаря Владислава Торопа против «Ахмата».
Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В целом матч с «Ахматом» Тороп провёл неплохо, мне понравилась его игра на выходах. Смотрю, он всё увереннее играет ногами. Считаю, что нормальный матч. Видно, что Славка растёт», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

В текущем сезоне Тороп сыграл за команду 13 матчей, четыре из которых отыграл на ноль.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о поражении от «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ.

 

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