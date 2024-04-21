Чанов оценил игру вратаря ЦСКА Торопа в матче с «Ахматом»
- РИА Новости
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«В целом матч с «Ахматом» Тороп провёл неплохо, мне понравилась его игра на выходах. Смотрю, он всё увереннее играет ногами. Считаю, что нормальный матч. Видно, что Славка растёт», — цитирует Чанова «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.
В текущем сезоне Тороп сыграл за команду 13 матчей, четыре из которых отыграл на ноль.
Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о поражении от «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ.