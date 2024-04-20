Зделар: ничего не буду говорить о судье, иначе меня оштрафуют

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о поражении от «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ.

«Какое у вас мнение? У меня тоже вопросы, какой судья. Опишите своё мнение. Я не буду говорить, потому что за это будет штраф», — цитирует Зделара «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Таким образом, грозненский клуб набрал 23 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА (37) располагается на пятой строчке.

Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».