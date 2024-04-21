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Daily Mail: Гарсия вышел на бой против Хейни в короне за $1 млн

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Американский боксёр Райан Гарсия вышел на бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Девином Хейни в короне.
Daily Mail: Гарсия вышел на бой против Хейни в короне за $1 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

Как сообщает Daily Mail, масса короны, в которой вышел Гарсия, — 1 кг, она состоит из золота, на ней более 400 каратов бриллиантов и драгоценных камней.

Бой, в котором Хейни потерпел первое в карьере поражение, проходил в первом полусреднем весе и завершился победой Гарсии раздельным решением судей.

В преддверии поединка претендент провалил взвешивание, в результате чего бой был лишён титульного статуса. После победы Гарсии пояс чемпиона стал вакантным.

Гарсия одержал 25-ю победу в карьере при одном поражении. Хейни проиграл первый бой из 32.

Ранее Камил Гаджиев сообщил, что бой Исмаилова с Минеевым по правилам бокса состоится 18 июля.

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