Daily Mail: Гарсия вышел на бой против Хейни в короне за $1 млн

Американский боксёр Райан Гарсия вышел на бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Девином Хейни в короне.

Как сообщает Daily Mail, масса короны, в которой вышел Гарсия, — 1 кг, она состоит из золота, на ней более 400 каратов бриллиантов и драгоценных камней.

Бой, в котором Хейни потерпел первое в карьере поражение, проходил в первом полусреднем весе и завершился победой Гарсии раздельным решением судей.

В преддверии поединка претендент провалил взвешивание, в результате чего бой был лишён титульного статуса. После победы Гарсии пояс чемпиона стал вакантным.

Гарсия одержал 25-ю победу в карьере при одном поражении. Хейни проиграл первый бой из 32.

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